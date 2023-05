Guardiagrele pronta per la Notturna podistica

La Notturna di Guardiagrele si è rimessa ufficialmente in moto per l’ottava edizione ed è ai blocchi di partenza per sabato 27 maggio.

Quella di Guardiagrele, aderente al circuito Corrilabruzzo Uisp, è la prima gara in versione notturna di questa stagione podistica 2023 in tutto l’Abruzzo oltre che un momento di incontro e una festa come tradizione vuole in seno agli organizzatori della Progetto Running capitanati da Franco Giurastante.

Il ritrovo, la partenza e l’arrivo saranno in piazza Santa Maria Maggiore; il programma prevede lo svolgimento delle gare dei bambini e dei ragazzi alle 18:00 su diverse distanze in base all’età, a seguire quella degli adulti competitiva (3 giri di un anello cittadino di circa 3 chilometri) e non competitiva (uno o due giri dell’anello cittadino) alle 19.

Iscrizioni tramite il portale Timingrun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=145 entro le 20 di venerdì 26 maggio.