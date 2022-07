A Guardiagrele la Coppa vinta dall'Italia a Wembley

Tutto pronto a Guardiagrele per la prima edizione del Premio Terrazza d'Abruzzo sullo Sport. Con una ciliegina che manderà in visibilio gli appassionati di calcio di tutto l'Abruzzo: venerdi 8 luglio ci sarà la Coppa vinta dalla Nazionale di calcio nel campionato Europeo del 2020 a Wembley contro l'Inghilterra. Il trofeo sarà esposto - per gentile concessione della Figc e grazie alla collaborazione del Comitato regionale della LND Abruzzo - dalle ore 14 alle 20 nel chiostro del Municipio di Guardiagrele. Tutti gli appassionati di calcio potranno ammirarla e farsi una foto ricordo.

Da domani, giovedì 7 luglio, il via alla tre giorni dell'evento dell'estate: alle ore 19 ci sarà l'inaugurazione del Museo dei cimeli della Nazionale italiana di calcio e della mostra "Lo Sport e la Shoah", a cura dell'International Football Museum, nell'ala museale del Municipio.