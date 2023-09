In bici dal mare alla montagna: 400 partecipanti alla prima Granfondo Trabocchi-Maiella

Una pedalata cicloturistica da Fossacesia marina fino alla Maiella. Per la prima volta in Abruzzo, organizzata dalla scuola di ciclismo Moreno Di Biase, domenica 1° ottobre, con partenza alle ore 8.30 all’altezza dello stabilimento Tempio del Mare, sul lungomare Sud, prenderà il via la Granfondo Trabocchi-Maiella.

Si tratta di una gara non competitiva, aperta alla partecipazione di famiglie e appassionati delle due ruote. Saranno circa 400 i partecipanti, che affronteranno un percorso che si svilupperà per 131 chilometri, toccando centri come Rocca San Giovanni, Paglieta, Atessa, Bomba, Colledimezzo.

La Granfondo è stata presentata alla stampa nella sala consiliare del Comune di Fossacesia, alla presenza dei sindaci Enrico Di Giuseppantonio (Fossacesia), Fabio Caravaggio (Rocca San Giovanni), Antonio De Mattia (vice sindaco di Paglieta), degli assessori comunali di Fossacesia Maura Sgrignuoli e Umberto Petrosemolo, del presidente della Federazione ciclistica Abruzzo, Mauro Marrone, del direttore di gara, Mario Di Palma, del presidente dell’Asd Moreno Di Biase, Moira Di Pasquale, e dell’ex ciclista professionista Moreno Di Biase.

“Sono davvero felice che una manifestazione così ben organizzata e che porterà qui tantissimi ciclisti veda ancora una volta protagonista non solo la nostra città ma tanti altri comuni con i quali collaboriamo da tempo nella valorizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi – ha affermato il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio - Grazie all’impegno e alla passione di Moreno, che qui ha realizzato una scuola che insegna ai bambini non solo a stare in sella ad una bicicletta, ma anche i giusti comportamenti da avere quando si pedala in strada, avremo nel prossimo fine settimana tanta gente che vorrà vivere una giornata nella natura”.

“Nel programma - ha spiegato il direttore di gara Di Palma - sono stati inseriti due tratti in salita agonistici cronometrati, rispettivamente di 6 km cadauno per un totale di 12 km, i cui tempi saranno rilevati solo ed unicamente gli atleti che intendono iscriversi mentre il resto dei partecipanti percorrerà l’intero percorso come pedalata ciclo turistica. Il primo tratto ricade totalmente all’interno del comune di Paglieta, il secondo dal centro abitato di Atessa fino a Tornareccio”.

Dal canto suo, Moreno Di Biase ha raccontato che la Granfondo è stata pensata lo scorso anno “ed ha preteso un lavoro organizzativo non indifferente. Non mi aspettavo un numero di iscritti così numeroso e questa partecipazione ripaga degli sforzi fatti e l’obiettivo che ci siamo prefissi nel metterla in atto, teso a promuovere il nostro territorio. Sarà una giornata di festa e di sport, che proseguirà nel pomeriggio presso lo stabilimento il Tempio del Mare, con varie attività ricreative – ha aggiunto l’ex ciclista professionista -. Tanto svago ma anche impegno civile. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla casa famiglia Il volo del colibrì, di Castel Frentano, che si occupa di accoglienza di minori e donne vittime di violenza di genere”.