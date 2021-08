Gran Premio Alessandro Fantini: presentata l'edizione 2021

Alessandro Fantini torna a casa, con Fossacesia e l’Abruzzo intero pronti ad abbracciare un grande uomo di sport mai dimenticato, in occasione del 60° anniversario della sua tragica morte. “Sandrino”, come amorevolmente era chiamato, (Fossacesia, 1° Gennaio 1932 – Treviri, 5 Maggio 1961) è stato un ciclista di grande talento a cavallo tra il 1948 e il 1961. Numerosi i successi raggiunti in competizioni nazionali ed internazionali. In particolare: sette vittorie di tappa al Giro d’Italia e due al Tour de France.

È stato più volte maglia azzurra e, per nove giorni, maglia rosa. Ma Alessandro Fantini, per la sua terra d’origine, oltre ad essere un atleta dalle innegabili qualità è stato soprattutto simbolo di affermazione personale e di riscatto. Un corridore determinato e generoso, che trovò spazio nelle cronache nazionali per i suoi meriti, fatti di sudore e sacrificio, tanto da diventare un esempio per tutta la nostra regione.

Morì a Treviri, in Germania, il 5 maggio del 1961, in una tragica “volata” che era la sua specialità. Destino crudele che però ha reso il suo ricordo ancora più forte e commovente.

La società ciclistica “Alessandro Fantini”, proprio dal 1961 ha onorevolmente assunto il suo nome, in un legame indissolubile e nella promozione di competizioni ciclistiche dedicate soprattutto ai giovani. Ogni anno il “Gran Premio Alessandro Fantini” è appuntamento fisso per gli “allievi” di tutta Italia, nella competizione più longeva della penisola.

Alessandro Fantini, dopo la sua morte è stato tumulato a Brescia, la sua città d’adozione, ma il desiderio di riportarlo nella terra natia è stato sempre molto forte. E per la speciale ricorrenza di quest’anno, con il benestare dei parenti, le sue spoglie torneranno a Fossacesia, nella cappella di famiglia che per l’occasione vedrà anche l’inaugurazione di un particolare cippo a lui dedicato.

Lo straordinario appuntamento per tutta la comunità che dopo 60 anni riabbraccerà il suo “Sandrino”, è stato presentato stamattina in conferenza stampa presso la Sala Consiliare del Comune di Fossacesia, alla presenza del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, dell’assessore allo Sport Maura Sgrignoli, del direttivo dell’Associazione Ciclistica “Fantini”, composto dal presidente Antonio Cimini, dal vice Giordano Spoltore e dal segretario Mariano Fantini.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

SABATO 4 settembre 2021

Ore 10,00 - Convegno “Ciclismo e Sicurezza” presso il Teatro Comunale

“Nino Saraceni” di Fossacesia. Interverrà Marco Scarponi della “Fondazione Michele Scarponi”

Ore 17,00 - Cerimonia di tumulazione presso la cappella di famiglia nel

cimitero di Fossacesia, previo saluto e commiato della cittadinanza in Piazza Fantini . Per l’occasione verrà inaugurato un cippo a lui dedicato opera dello scultore Antonio Di Campli;

Ore 21,00 - Proiezione del documentario “Alessandro Fantini: storia di un campione sfortunato” di Marco Romani presso il Parco dei Priori a San Giovanni in Venere; (In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso il Teatro Comunale di Fossacesia)

Ore 22,00 - Rappresentazione teatrale su Alessandro Fantini scritta diretta

e interpretata da Nicola Stante, presso il Parco dei Priori a San Giovanni in Venere; (In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso il Teatro Comunale di Fossacesia).

DOMENICA 5 Settembre 2021

Ore 10,00 - Partenza della 60esima edizione del Gran Premio “Alessandro Fantini” con la partecipazione di numerose rappresentative ciclistiche regionali.