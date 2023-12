Giulio Ciccone vuole un 2024 d'oro e punta il Mondiale: "Percorso adatto a me"

La stagione 2024 è ormai dietro l’angolo e Giulio Ciccone, portacolori della Lidl-Trek e simbolo del ciclismo abruzzese ed italiano, che ha appena concluso una annata abbastanza positiva, sta già guardando al futuro prossimo. Il corridoreteatino arriva da un 2023 che gli ha regalato un Tour de France d'oro, corso da protagonista e concluso indossando la Maglia a Pois sul podio di Parigi. Nell'ultima stagione agonistica ha collezionato anche i successi di giornata ottenuti in appuntamenti di primissimo ordine come il Giro del Delfinato e la Volta a Catalunya, ma non ha potuto misurarsi con il Giro d'Italia che scattava proprio dal suo Abruzzo. Ed è stato un peccato.



L’idea di fondo già espressa da Ciccone in tempi non sospetti è proprio quella di voler tornare a fare classifica in un Grande Giro, ma nella sua mente c’è un altro obiettivo, più definito nel tempo, almeno per quel che riguarda il calendarioda centrare, da inseguire peraltro con la maglia azzurra addosso. “Ho visto il percorso della gara in linea del Mondiale di Zurigo 2024 e credo che sia adatto alle mie caratteristiche", le parole del campione teatino al microfono di Bike Channel durante la festa di fine anno dell’agenzia A&J All Sports. "È un grande obiettivo e ne ho già parlato alla squadra. Vedremo di costruire insieme il calendario per arrivare all’appuntamento mondiale con la condizione giusta.“Il Giro d’Italia mi piace e vorrei farlo, anche per via del fatto che nel 2023 l’ho dovuto saltare per il Covid. Quello è stato forse l’unico momento negativo della mia stagione – le considerazioni di Ciccone – Però il Tour de France è sempre il Tour de France e quello del prossimo anno ha anche un fascino maggiore, visto che parte dall’Italia. Ne parlerò con la squadra, per ora l’unica cosa sicura è che sposteremo più in là il debutto. Per il resto, non c’è nulla di ufficiale”.



Ciccone è tornato a parlare anche del suo 2023: “È stata una stagione importante e positiva e la Maglia a Pois al Tour è stata poi la ciliegina sulla torta – le parole del 28enne teatino – Ho cambiato qualcosa a livello generale e si sono visti i risultati. Come voto in pagella, credo di potermi dare un 8”. Poi Parlando a margine dell'evento organizzato dall'agenzia A&J Sport, Ciccone ha dunque spiegato di non aver ancora messo nero su bianco il suo programma di corse per la prossima stagione, ma di avere l'obiettivo di fare classifica in un grande giro. "È uno dei miei desideri, voglio provare a giocarmela e vedremo quando avrò questa opportunità" ha ribadito Ciccone. Il 2024, tra corse sulle tre settimane e l'appuntamento iridato, sarà il momento della sua definitiva consacrazione?