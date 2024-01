Francavilla aspetta il Giro: prezioso cimelio nella sala del Sindaco fino al 15 maggio

L'attesa per l'arrivo del Giro d'Italia a Francavilla al Mare è sempre più febbrile. Fervono i preparativi per quando la città sarà sede di arrivo della tappa che avrà il suo start dalla provincia di Benevento, segnatamente da Foiano di Valfortore. In quella circostanza, infatti, si arriverà in Abruzzo dopo 203 km e un dislivello di 1.450 m. ed il giorno da segnare in rosso sul calendario è il 15 maggio. Gli ultimi 80 km saranno diritti e piatti per una volata praticamente certa, come l'ultima volta in città nel 2001 quando vinse Ellis Rastelli. Ufficializzato il percorso. Arrivando da sud, la carovana rosa attraverserà la Nazionale Adriatica fino a via Pola, dove poi riprenderà il viale Nettuno sino ad arrivare a via Tosti dove verrà posizionato l'arrivo.

Oggi, intanto, Giancarlo Catena, cittadino di Francavilla, imprenditore ed appassionato di ciclismo, ha dato in prestito, fino alla tappa francavillese, la Maglia Rosa dell’85esima edizione del Giro d'Italia. "La terremo esposta nella sala del Sindaco fino al 15 maggio e faremo tesoro dell’esperienza di Giancarlo", ha fatto sapere il Sindaco Luisa Russo in un post sui suoi canali social ufficiali

Al Carnevale d'Abruzzo in città, che si avrà in 3 date, come di consueto (per il 2024: 4, 11 e 13 febbraio), ci sarà un carro allegorico legato al Giro. L'arrivo della carovana rosa rappresenta un certo volano per le opportunità economiche offerte dalla città, grazie alla promozione che lo sport può dare al turismo, stimolando la crescita economica locale