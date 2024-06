Oltre 350 ragazzi hanno invaso il centro di Rocca San Giovanni per la Giornata Nazionale dello Sport Coni [FOTO]

Grande successo oltre per la Giornata Nazionale dello Sport del Coni, che si è svolta a Rocca San Giovanni il 2 giugno. Oltre 350 ragazzi hanno invaso il centro di uno dei borghi più suggestivi d’Abruzzo cimentandosi nelle varie discipline sportive previste arrivando da ogni parte della provincia di Chieti. L’evento era a carattere nazionale per il Coni visto che coinvolgeva tutte le province d’Italia e per quella di Chieti è stata appunto scelta Rocca San Giovanni. “Dal Gioco ai Giochi olimpici. Festeggia con noi la Giornata Nazionale dello Sport”: questo lo slogan che recitava la locandina dell’evento che anche quest’anno ha mantenuto le aspettative della vigilia riscuotendo consensi non solo fra i ragazzi, ma anche fra i tanti curiosi accorsi nella piazza, sul corso e i vicoli di Rocca San Giovanni. Dalle 9.00 fino alle 13.00 il paese si è riempito ed è stata una grande festa per tutti: per i ragazzi ma anche per gli adulti una mattinata di grande divertimento nel segno dello stare insieme e della condivisione dei sani valori dello sport.

«Siamo molto soddisfatti: abbiamo avuto,oltre 350 ragazzi che si sono cimentati in tutte le attività sportive proposte. - ha dichiarato il presidente provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi - Un ringraziamento particolare va a tutte le federazioni sportive e discipline associate che hanno aderito a questa splendida giornata, al sindaco Fabio Caravaggio e a tutta l’amministrazione comunale per l’ottima sinergia che si è creata: è la dimostrazione che quando si fa squadra le manifestazioni riescono bene. I ragazzi si sono divertiti, sono stati felici: abbiamo dato loro un bel kit con zainetto, maglietta, cappellino. Grazie anche a tutti i loro famigliari. È stata una palestra a cielo aperta, esperienza da ripetere prestissimo. Sicuramente saranno proposte altre iniziative su questo territorio vista la risposta che abbiamo avuto. Avremo presto nuovi eventi a partire dalla Notte Bianca dello Sport a Chieti il prossimo 7 luglio: lo scorso anno 10000 persone in giro per la città ed oltre 400 partecipanti. Per questa nuova edizione abbiamo previsto anche dei dj che metteranno musica in piazza G. B. Vico dopo la sua conclusione: sarà un’altra grande notte di sport. Ringrazio l’amministrazione comunale di Chieti e le società e le federazioni sempre pronte a promuovere lo sport».

«Come avevamo preannunciato è stata una bella giornata di sport - ha aggiunto il sindaco di Rocca San Giovanni Fabio Caravaggio – il nostro accogliente borgo si è trasformato in una palestra a cielo aperto con diversi sport che hanno coinvolto la piazza, il corso e diversi vicoli fino alla villa e al castello. Tanti bambini si sono cimentati nelle diverse attività: siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione. Come amministrazione comunale cerchiamo di promuovere al meglio lo sport perché siamo convinti che esso sia salute, benessere e riesce a far socializzare i ragazzi tra loro e quindi siamo a disposizione per collaborazioni future con il Coni che ringrazio, nella persona del suo presidente provinciale Massimiliano Milozzi e tutto il suo staff, a nome della mia amministrazione e del paese di Rocca San Giovanni. Siamo molto soddisfatti soprattutto del fatto che anche i genitori dei bambini e ragazzi si sono complimentati evidenziando che c’è stato tanto lavoro dietro: per ottenere risultati come questo si deve lavorare. L’abbinamento Coni- amministrazione comunale ha funzionato, siamo pronti ad organizzare altri eventi. Quest’anno abbiamo concentrato la giornata nel borgo, ma in futuro potremo utilizzare la Via Verde e la Costa dei Trabocchi per fare attività anche sul mare»