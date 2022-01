Futsal: la C1 e la C Femminile ripartiranno il 29 e il 30 gennaio

Anche il mondo del calcio a cinque regionale si prepara al ritorno in campo. Dopo l’incontro virtuale con le società abruzzesi della C1 maschile e della C Femminile tenuto dalla Lnd Abruzzo nei giorni scorsi è stata fissata una data per il ritorno in campo, saltato lo scorso fine settimana a causa dell'emergenza contagi.

Le società (tantissime sono presenti sul territorio della provincia chietina: dal CIttà di Chieti al Minerva, passando da Vasto e Bucchianico, nel maschile, dall'Es Chieti al Castelfrentano nel femminile) hanno trovato una quadra con il presidente Memmo e i membri del direttivo Lnd, ma adesso sarà il comunicato ufficiale del Comitato regionale a fissare ufficiale il giorno della ripartenza.

Che nel campionato di serie C1 dovrebbe essere sabato 29 gennaio, ripartendo dall’ultima giornata di andata che non si è disputata lo scorso 8 gennaio. Il calendario si sposta, dunque, di tre settimane che verranno recuperate con due turni infrasettimanali e con il sabato alla vigilia di Pasqua perché il campionato dovrà terminare entro il 30 aprile per permettere la disputa dei play off e decretare la squadra da ammettere alla fase nazionale entro la metà di maggio.

La serie C Femminile riprenderà invece domenica 30 gennaio, ricominciando sempre dalla giornata saltata nei giorni scorsi, ovvero la prima di ritorno.