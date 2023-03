Futsal, Serie A Femminile: settebello del Tikitaka Francavilla nel recupero

Match a senso unico nel recupero della serie A femminile giocato ieri sera in Puglia: il Tikitaka Francavilla non fa sconti, anzi fa faville ed espugna il PalaCurtivecchi rifilando ben sette gol (senza subirne alcuno) al Real Statte. La sblocca la solita Tampa, dopo appena 30 secondi: la gara è già in salita per le pugliesi. Ritmi alti e giallorosse subito alla ricerca del secondo gol, che arriva con Xhaxho a metà del primo tempo. La frazione si chiude con il doppio vantaggio, tutto sommato poco rispetto a quanto visto in campo. Nella ripresa, invece, le giallorosse diventano letali. Nei soli primi 4 minuti arrivano le reti di Cortés, Vanin e Tampa. Poi le distanze si dilatano e la pressione si abbassa, d’altronde le abruzzesi hanno già chiuso la partita. Anche se non è finita qui, nell’ultimo minuto di gioco, infatti vanno a segno anche Zinni e De Siena. Clean sheet per le giallorosse e vittoria straordinaria. Testa alla prossima gara in casa, contro la Kick Off, domenica 26 marzo alle ore 18,00.

ITALCAVE REAL STATTE - TIKITAKA FRANCAVILLA 0-7: il tabellino

ITALCAVE REAL STATTE: 1 Margarito, 7 Pascual, 8 Valeria, 17 Pegue, 18 Gea, 2 Russo, 6 Convertino, 10 Marangione, 11 Discaro, 13 A. Marzella, 77 Titova, 69 Linzalone. All.: Marzella.

TIKITAKA FRANCAVILLA: 1 Duda, 2 Vanin, 5 Tampa, 7 De Siena, 9 Gerardi, 10 Xhaxho, 11 Bettioli, 13 Zinni, 14 Cortés, 17 Papponetti, 21 Prenna, 23 Pezzolla, 90 Merlenghi. All.: Gayardo.

ARBITRI: Gennaro Cefalà (Lamezia Terme), Vincenzo Cannistrà (Catanzaro); crono: Saverio Carone (Bari).

MARCATRICI: pt 0' 30" Tampa (T), 8' 04" Xhaxho (T); st 2' 00” Cortés (T), 3' 20" Vanin (T), 4’ 00” Tampa (T), 19'20'' Zinni (T), 19'53'' De Siena (T).

AMMONITE: Gea (I), Marangione (I), Zinni (T).