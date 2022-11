Futsal, Serie A Femminile: Tikitaka Francavilla, prova di maturità

E’ il momento della maturità e della consapevolezza. Il Tikitaka Francavilla, tornato da Rovigo con la settima vittoria stagionale in tasca, sta imparando a gestire i momenti e il corso di una stagione che l’ha catapultata da subito tra le grandi del campionato. Prima dopo otto giornate, ancora imbattuta, la squadra di Cely Gayardo ha dimostrato in Veneto di saper soffrire e vincere, anche senza dare spettacolo. “In questa serie A qualsiasi squadra può batterti – dice subito Gayardo – . Abbiamo affrontato un viaggio lungo, per confrontarci contro un’avversaria che aveva cambiato allenatore e aveva motivazioni forti. Mi aspettavo una partita difficile e così è stato. Nel riscaldamento, infatti, chiedevo alle ragazze di essere più attive: se non lo sei fin dall’inizio, le cose si possono complicare. Abbiamo iniziato non bene, loro ci hanno messo in difficoltà, e vanno riconosciuti i meriti delle avversarie. Non ha funzionato bene la nostra fase di possesso, ma abbiamo sfruttato una palla inattiva. E ci sta: se non va una nostra peculiarità, ne sfruttiamo un’altra. Non sempre possiamo metterci due, tre gol avanti, come in certe occasioni. A Rovigo abbiamo gestito bene a livello mentale la partita, anche se non era facile. E’ importante riuscirci e fare risultato, anche non giocando bene ed esprimendosi al massimo. Vincere così è importante, bisogna saper gestire i momenti e farli fruttare”.

L’analisi di Cely Gayardo porta dritti al prossimo impegno, in programma domenica pomeriggio al Palaroma di Montesilvano contro il Real Statte (ore 18, diretta streaming su www.futsaltv.it). Una squadra che ha scritto la storia del futsal femminile e che oggi annaspa in una classifica non facile. “Hanno perso punti di riferimento importanti dopo tanti anni – spiega Gayardo – . Hanno un roster rinnovato, ma con individualità importanti. Cercano una partita fatta bene per rimettersi in carreggiata e ripartire. Dobbiamo saperlo, altrimenti rischiamo. Mai pensare che una partita possa essere facile guardando la classifica. Dicembre per noi sarà un mese difficile: dopo lo Statte ci saranno Kick Off e Bitonto. E a gennaio avremo due partite extra, infrasettimanali: l’11 gennaio a Falconara, per il recupero, e poi il Bitonto in Coppa, il 25. Avremo tre trasferte consecutive, in pratica, e saranno toste”.

Contro lo Statte è in dubbio la presenza di Brenda Bettioli. “Proveremo a recuperarla in tempo, ma senza forzare”, dice laconica la coach giallorossa.

Nel suo roster, Gayardo può contare sempre più sull’apporto delle giocatrici giovani e locali. Minuto dopo minuto, cresce l’intensità di De Siena, Gerardi e Prenna. “E’ normale ad inizio stagione, dopo aver cambiato tanto a livello tattico e inserito nuove giocatrici, avere bisogno di tempo per capire alcuni concetti e integrarsi al nuovo contesto. Ma sono contenta di loro, la crescita si vede. Il minutaggio se lo conquistano loro lavorando, non sono io che glielo regalo. Ci tengo a citare Anna Lucia (Prenna), che è la più giovane del gruppo: è una ragazza dell’Under 19, ma sta crescendo tanto. Una bella sorpresa”.

A proposito di Under 19, sabato pomeriggio le giovani giallorosse scenderanno in campo contro il Futsal Pescara nel secondo match di Coppa Italia di categoria, dopo la vittoria del debutto a Falconara: “Abbiamo due risultati su tre, ma è un derby, anche se giovanile. Per noi conta superare il turno, non vogliamo fallire. Le ragazze sono motivate, dopo un mese dalla sfida contro il Falconara non vedono l’ora di tornare in campo”. Presto lo faranno anche per giocare il campionato Under 19, di cui è stato finalmente pubblicato il girone: Tikitaka nel girone C con Falconara, Pescara, Lazio, Team Rome e Perugia.