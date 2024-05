Francesco D'Amico di Teate Scherma è decimo ai Campionati nazionali Under 14 di scherma

Grande successo per la città di Chieti ai Campionati italiani Under 14 di scherma grazie alla prestazione di Francesco D'Amico del Circolo Teate Scherma. L'atleta classe 2010 ha infatti conquistato la decima posizione nella classifica finale nella specialità della Spada Maschile Allievi, la più numerosa in gara con ben 302 partecipanti. Un risultato di pregio, che inscrive il nome di Chieti nella top ten della Spada italiana permettendo all'Abruzzo di raggiungere la zona alta della classifica nella specialità della Spada Under 14 per la seconda volta nella sua storia (due anni fa era stata Bianca Falcone, anche lei portacolori del Circolo Teate Scherma, a guadagnare la nona posizione nella Spada Allieve).

Una gara in crescendo la sua, che lo vede concludere la fase a gironi riportando tutte vittorie e piazzandosi al terzo posto nella classifica provvisoria. Dopo aver usufruito di un bye nel primo turno (quello dei 512), Francesco D'Amico scala agilmente la classifica: 15-3, 15-6, 15-13 e 15-9 i suoi parziali.

La sua corsa si ferma solo all'assalto di accesso ai quarti di finale, dove viene fermato da Lorenzo Boschi di Anzio Scherma sul punteggio di 15-11, conquistando comunque un 10° posto fondamentale e storico per la Spada Under 14 abruzzese.

Bene anche gli altri rappresentanti dell'Onda Verde Teate Scherma nella competizione: Daniel Offer è 52° nella Spada Allievi, Piergiorgio Del Grosso e Davide Braga sono rispettivamente 61° e 98° nella Spada Giovanissimi, Ivan Grygoriev è 164° nella Spada Ragazzi, Gabriel Mattioli è 188° nella Spada Maschietti, Alberto Spinosi è 130° nel Fioretto Maschietti e Galatea Mazzotti è 91^ nel Fioretto Bambine.