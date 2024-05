Internazionali di tennis e arrivo di tappa del Giro: maggio di grande sport a Francavilla al Mare

Francavilla al Mare è pronta ad ospitare due grandissimi eventi di sport che calamiteranno l'attenzione generale sulla città adriatica. Nella prima metà del mese di maggio, infatti, Francavilla ospiterà prima l'Atp Challenger di tennis, poi l'arrivo di tappa dell'undicesima frazione del Giro d'Italia immediatamente dopo la fine della competizione tennistica che andrà in contemporanea con gli Internazionali di Roma Master 1000.

Si parte con l'edizione 2024 degli Internazionali di Tennis d'Abruzzo, attesissimi. Sulla terra rossa del circolo tennis locale, dal 5 al 12 del mese, in arrivo tanti campioni di oggi e soprattutto del domani. Già in passato questa competizione ha visto impegnati tanti giovani prospetti che poi sono saliti ai vertici del ranking mondiale. Qualche esempio? Berrettini, Sonego, Cecchinato Bolelli, Arnaldi, Musetti, e tra gli stranieri Tsitstipas, Ruud, Bublik ed Auger Aliassime. Anche Jannik Sinner, da qualche giorno testimonial della De Cecco, era in procinto nel 2019 di scendere in campo in riva all'Adriatico, ma in extremis fu costretto a cambiare programmi. Anche per l'edizione 2024 ci sono nomi assai interessanti. Questi i principali: l'indiano Manas Dhamne, uno migliori talenti del panorama giovanile mondiale, il francese Titouan Droguet, testa di serie n.1 del seeding, Andrea Pellegrino, testa di serie n.4,Stefano Travaglia, n.196, già vincitore nell’edizione 2019 del torneo e semifinalista nella prima edizione (2017, che vide prevalere il portoghese Pedro Sousa sull’azzurro Giannessi che sarà al via nelle qualificazioni), Franco Agamenone, Hugo Dellien, n.64 come best ranking e l'americano Darwin Blanch, tra i migliori 10 junior al mondo. Nel tabellone principale ci saranno 32 giocatori nel singolo mentre 16 saranno le coppie in gara nel tabellone di doppio.

Mercoledì 15 maggio, invece, gli appassionati di ciclismo vivranno una giornata indimenticabile. Sarà infatti la volta dell'arrivo dei "girini" in città Francavilla al Mare torna ad essere sede di un arrivo di tappa in occasione della frazione n.11 dell'edizione 2024 della kermesse rosa. Si partirà da Foiano di Val Fortone, comune rientrante nella Provincia di Benevento a partire dal 1861, dopo esser appartenuto alla Provincia di Foggia (fino al 1811) e poi al Molise. Il paese di Foiano dista 43 chilometri dalla città di Benevento, e si trova a 520 metri di altitudine sul livello del mare. Tappa nettamente suddivisa in due parti con un dislivello totale di 1.827 metri. La prima di attraversamento dell’Appennino fino a Termoli e la seconda pianeggiante lungo la statale costiera (ss.16). L’Appennino presenta alcune salite e discese caratterizzate da numerose curve e brevi saliscendi, in parte su strade a scorrimento. Raggiunta la costa a Termoli si entra nella statale Adriatica che si segue fino a Francavilla al Mare, dove circa a 4 km dall’arrivo si trovano le uniche due curve a destra (intervallate da un sottopasso ferroviario) che immettono nel lunghissimo rettilineo finale. Ultimi 3.5 km praticamente rettilinei attraverso l’abitato, perfettamente pianeggianti. Retta finale di 3000 m su asfalto larghezza 8 m.con traguardo in viale F.P. Tosti. In città si attende il pubblico delle grandissime occasioni per una giornata di festa e di grande sport. L'arrivo dei corridori, a seconda della media tenuta nei 207 km di gara, è previsto tra le ore 16.57 e le 17.26. La curiosità di tappa è che tocca o sfiora i paesi natali dei genitori del più grande pugile di tutti i tempi, Rocky Marciano.