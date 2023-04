Il teatino Cavallucci vince il titolo IBF del Mediterraneo

Nuovo titolo per il pugile teatino Emanuele Cavallucci: sul ring del PalaRoma di Montesilvano ha battuto il romano Alessio Mastronunzio conquistando il titolo IBF del Mediterraneo, pesi welter. Il successo di Emanuele è giunto all’ottava ripresa per ko tecnico. Al tappeto quindi l'avversario, che era detentore del titolo in palio, anche a causa di una ferita all’arcata sopracciliare. Applausi scroscianti al termine di un incontro intenso che ha visto misurarsi due grandi pugili, tecnicamente di altissimo profilo e dalla grande carica agonistica. Fondamentale per la vittoria finale il sinistro di Cavallucci, finalmente decisivo: dopo tre sfortunate prove contro Tobia Loriga, Nicholas Esposito e Pietro Rossetti, il boxeur di Chieti è tornato su altissimi livelli. All’angolo Cavallucci è stato seguito da D’Alessandri, Frascaro e dal cutman Federico Catizone. In Abruzzo, l’ultimo a portare un titolo Internazionale era stato l’ex pugile e campione pro Lorenzo Di Giacomo.

Cavallucci: la carriera e il palmares

Emanuele Cavallucci è nato a Chieti, nel suo palmares conta 22 match da professionista, 14 vittorie, 7 sconfitte e un 1 pari. E’ stato campione italiano nel 2019 e quest’anno festeggia la decima stagione di attività alla ricerca di un titolo determinante per il suo proseguo agonistico. Cavallucci è seguito dalla Rosanna Conti Cavini, dalla Procuratrice Monia Cavini e dal tecnico Davide Di Meo della Crea Boxe. All’angolo verrà seguito anche dal cutman Nando Di Felice. Alessio Mastronunzio si allena nella Phoenix Gym di Pomezia, è gestito dal direttore sportivo e manager Rolando Frascaro ed è allenato dal tecnico Simone D’Alessandri. Nel suo palmares vanta un record da professionista di 14 match di cui 11 vittorie e 3 sconfitte. Detentore della categoria superwelter del titolo Ibf del Mediterraneo vinto in Francia cerca di fare il bis nella categoria dei welter.