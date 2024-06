Elodie e Andrea Iannone, dolci momenti in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta: "L'amore"

Il matrimonio non era il loro, ma per alcuni versi hanno rubato la scena alla coppia vip che è convolata a nozze. Elodie ed Andrea Iannone, più belli ed innamorati che mai, sono stati al matrimonio dell'anno, quello tra Diletta Leotta e Loris Karius, il 22 giugno in Sicilia. Elodie, la damigella d'onore della sposa, ha partecipato insieme al compagno Iannone, motociclista di Vasto che nel weekend non era impegnato in prove o gare di Superbike. Lei in abito color nude con corsetto con i lacci, lui in smoking: questo il look della coppia più cool e chiacchierata d'Italia. Tra i tantissimi personaggi noti presenti sull'isola di Vulcano, da Michelle Hunziker a Chiara Ferragni, passando per Elisabetta Canalis, Alice Campello e tanti altri, la cantante e il driver del Team Go Eleven sono stati tra i più fotografati nell'evento dell'estate. Ed Elodie ha poi condiviso sui social alcuni dolci momenti al mare con il fidanzato Andrea Iannone (qui il post su Instagram) "L’ammmmmmore”, ha scritto su Instagram la cantante, aggiungendo un cuore a corredo degli scatti, che il motociclista ha commentato con l'immagine di un altro cuore. Nella sequenza fotografica si vede Elodie in barca con il compagno al mare perché la sua amica ha regalato a tutti qualche giorno di relax nella sua terra prima della celebrazione e della festa per il matrimonio. In mezzo alle foto con Iannone, Elodie ha postato anche quella della giornalista di Dazn con il neo marito, l'ex portiere del Liverpool. E sono subito diventate virali e cliccatissime le foto che ritraggono insieme Elodie ed Andrea, felici e innamorati sul barchino, intenti a farsi le coccole e a prendere il sole in costume dopo un bagno nell’acqua cristallina. Archiviate le nozze della Leotta, saranno quelle tra Elodie e Iannone le prossime?