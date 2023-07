L'altinese Elena De Laurentiis è campionessa di cronometro a squadre

Vittoria in Veneto per la compagine abruzzese del team Di Federico ai campionati italiani cronometro a squadre Fci per la categoria donne allieve.

È stata una gara intensa e ricca di emozioni quella che si è vissuta a Sospirolo e sulle strade della Valle del Mis in occasione delle gare del campionato italiano cronometro a squadre, allievi uomini e donne sotto l’egida della Federazione ciclistica italiana, con l’Abruzzo che è salito agli onori delle cronache in virtù dell’affermazione della compagine pescarese tutta al femminile del Team Di Federico.

A vestire la maglia tricolore, fermando il cronometro in 29’21”, le abruzzesi Elena De Laurentiis di Altino (Selva) e Alice Testone di Avezzano, insieme alle due compagne di squadra marchigiane Elisa Corradetti ed Eva Zandri. A completare il podio le compagini venete Uc Conscio e Young Team Arcade.

“Abbiamo lavorato soprattutto sulla coesione del nostro quartetto e siamo riuscite a far segnare il miglior tempo grazie all'intesa tra noi su di un percorso molto impegnativo nel quale bisognava saper gestire al meglio le energie”, ha spiegato la diesse Silvia Trovellesi.

Il plauso dalla Federciclismo Abruzzo, comitato regionale presieduto da Mauro Marrone: “Complimenti a Silvia Trovellesi, Edoardo Di Federico e Lucio Di Federico che continuano a lavorare e a credere in questo progetto. Il comitato regionale Abruzzo continua a supportare e a sostenere l’attività femminile e i risultati stanno dimostrando la bontà del lavoro fin qui svolto”.