Costa dei Trabocchi Half Marathon, c'è la data ufficiale della seconda edizione. Creata una medaglia celebrativa [FOTO]

Nella sala convegni del Liceo Artistico “Palizzi” di Lanciano, ASD Podisti Frentani e BCC Abruzzi e Molise, con l’intervento della Provincia di Chieti, hanno presentato ufficialmente la medaglia della seconda edizione della COSTA DEI TRABOCCHI BCC HALF MARATHON.

La mezza maratona si correrà sulla spettacolare Via Verde il 27 ottobre prossimo, con partenza dal porto turistico di Ortona e arrivo al lido di Fossacesia Marina. La gara ha avuto una grande risonanza alla sua prima edizione, per la partecipazione di più di 800 atleti giunti da ogni parte di Italia, che hanno potuto godere della vista di scorci unici lungo la costa dei trabocchi per 21 km.

Proprio per sottolineare il connubio dello sport con l’ambiente, la valorizzazione del nostro territorio con le realtà locali, anche per la seconda edizione l’associazione podistica organizzatrice - ASD Podisti Frentani - e il main sponsor BCC Abruzzi e Molise, Credito Cooperativo Italiano, con il DG Fabrizio Di Marco, hanno chiesto al Liceo Artistico Palizzi di Lanciano di realizzare la medaglia da consegnare agli atleti che completeranno la gara.

Con il valido supporto e l’entusiasmo della dirigente Prof.ssa Angela Evangelista e del vice-dirigente, Prof. Gianfranco Di Campli, dell’insegnante di progettazione gioiello - Dora Costantini – dell’insegnante di Laboratorio gioiello, Innocenzo Di Toro, è stata fusa l’idea artistica di due alunne della classe IV A che hanno voluto raccontare l’Abruzzo attraverso i simboli più iconici.

Maria Chiara Tenisci e Andreacleonic e Legnini descrivono così la loro opera: “Nella parte sinistra della medaglia viene rappresentata la Presentosa abruzzese, un monile tradizionale, generalmente in oro, indossato dalle donne nelle occasioni delle feste. Rotondo o tondeggiante con delle dentellature intorno a forma di stella, è decorata con intarsi in filigrana e incastonature con pietre preziose (utilizzate molto raramente). Rappresentando questa sezione, abbiamo deciso di raccontare il monile abruzzese in sé, ma anche uno degli aspetti più caratteristici dell’Abruzzo: il panorama naturalistico. Le dentellature rappresentano le montagne, la Maiella e il Gran Sasso, mentre le spirali create tra le montagne rappresentano il mare. Nella parte destra è raffigurato un trabocco, patrimonio dell’Umanità. Al centro della medaglia troviamo un’àncora che unisce questi elementi e indica il percorso verso il traguardo”.

Il coinvolgimento del Liceo d’Arte si è esteso anche ai ragazzi del primo anno: loro sono i protagonisti della realizzazione di trofei che verranno assegnati alle prime e ai primi tre assoluti che concluderanno la mezza maratona.