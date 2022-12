Tutto pronto per la corsa podistica tra i vicoli di Casalbordino

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, Casalbordino si “popola” di podisti grazie all’evento “Pi li ruell di lu Casal-Trofeo vini Alberto Tiberio”, sperimentato lo scorso anno il giorno dell’antivigilia di Natale. La manifestazione si svolge venerdì 23 dicembre su iniziativa della Polisportiva Casalbike (l’ultima di un intenso anno solare 2022 tra podismo e ciclismo) di concerto con l'amministrazione comunale di Casalbordino che l’ha inserita, a sua volta, nel cartellone degli eventi natalizi cittadini.

Sotto l’egida della Uisp Abruzzo e Molise, ritrovo alle 17.30 e partenza alle 19.30 dal bar Giuliante in piazza Zimarino; si potrà optare per la competitiva di 7,5 chilometri (quattro giri tra i vicoli di Casalbordino, un anello di poco inferiore ai 2 chilometri) e la passeggiata non agonistica di circa 5,5 chilometri (tre giri nel paese sullo stesso anello della competitiva). Per iscriversi, la quota è di 10 euro per la competitiva (pagamento con ricarica postepay 5333 1711 2378 8560 - FNTBRN53R21G237P Fantini Bruno, inviando foto della tessera al numero 333-8024294 o via mail a brunofantini53@gmail.com) e di 7 euro per la non competitiva (pagamento sul posto). Le premiazioni interessano i primi tre assoluti e i primi tre delle categorie M18 (18-30 anni), M30 (31-40), M40 (41-50), M50 (51-60), M60 (over 61) e unica femminile dai 18 anni in su.

“Pi Li Ruell di Lu Casal – spiega Bruno Fantini a nome della Polisportiva Casalbike – si chiama così nel nostro dialetto casalese ed è una manifestazione che ho voluto tantissimo perché da bambino mi piaceva correre tra i vicoli del paese e anche tanti amici concittadini della mia età hanno fatto altrettanto in gioventù. Ringraziare gli sponsor Vini Alberto Tiberio, Bar Giuliante, Coal Casalbordino, Sara pasticceria-caffetteria, Di Lullo gastronomia, Bistrot 69, Amnèsia bar-caffetteria, Baker Street Pub, Il Quadrifoglio e Bar-Caffetteria La Svolta è il minimo perché senza di loro sarebbe impossibile organizzare una manifestazione del genere, oltre al Comune di Casalbordino che ha un feeling molto particolare con le nostre iniziative sul territorio dedicate al ciclismo e al podismo”.