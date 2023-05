Cambiano data i circuiti d’Abruzzo per il maltempo: a Chieti torna il "Gran criterium delle vetturette"

A causa del meteo avverso i circuiti d’Abruzzo cambiano data: l’appuntamento (inizialmente previsto per il 18-20 maggio) slitta all’8-10 giugno, per venire incontro ai partecipanti tutti a bordo di vetture barchette.

Per esigenze organizzative sono stati modificati anche il percorso e le tappe. Si inizierà giovedì 8 giugno con il ritrovo dei partecipanti in mattinata a Chieti. Nel primo pomeriggio le vetture raggiungeranno Pretoro, per poi fare ritorno a Chieti e dare vita, nel tardo pomeriggio, alla rievocazione del "Gran criterium delle vetturette". Cena e premiazione concluderanno la prima giornata. Sempre a Chieti fin dal pomeriggio verrà allestito anche un gazebo delle Poste italiane per un annullo filatelico dedicato all’evento.

Il giorno dopo, alle 17, le auto storiche raggiungeranno Teramo: nel pomeriggio spazio al Gran Premio per vetturette a pedali dove protagonisti saranno i bambini di età non superiore ai sei anni. Sabato sarà la volta di Pescara dove le auto storiche, dopo un momento espositivo in centro città, cattureranno l’attenzione percorrendo alcuni giri nel circuito allestito per le strade del centro.

La cena e la premiazione concluderanno l’atteso evento organizzato con la collaborazione della Regione Abruzzo.