Campionato italiano di cross country rally: ottima performance per due piloti di Chieti

Due piloti di Chieti in evidenza nella gara valida per il campionato italiano di Cross country rally Aci Sport “13° ItalianBaja di Primavera ArtugnaRace“ disputatasi a Pordenone lo scorso 10 e 11 marzo 2023.

La gara è un’anteprima primaverile della gara del mondiale di Cross country rally “ItalianBaja”, in programma sempre a Pordenone il prossimo luglio.

Al nono posto assoluto in classifica finale e al secondo di categoria Th si è piazzato Gianluca Sbaraglia del Pescara Corse Veteran Car assieme al novarese Gianluca Morra a bordo di un Suzuki Gran Vitara 2000, a pochi secondi dai vincitori della categoria Th. Quindicesimo assoluto e quarto di categoria Th per il ventenne Rocco Sbaraglia, anche lui del Pescara Corse Veteran Car, all'esordio nella specialità cross country rally in coppia con il veterano felsineo Paolo Cau del Bologna Fuoristrada Asd a bordo di un Mitsubishi Pajero Evolution. La categoria Th raccoglie tutte le vetture da gara “storiche” con omologazioni scadute.

Il prossimo appuntamento del campionato italiano di cross country rally Aci sport sarà in Toscana per il "Baja Colline Metallifere", il 15 e 16 aprile.