Ginnastica ritmica, ai Campionati assoluti di Folgaria grande successo per Armonia d'Abruzzo e Ritmica Aurea [FOTO]

Si è da poco conclusa la alla 54ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica, in scena al Palaghiaccio di Folgaria da venerdì 7 a domenica 9 giugno, in parallelo alle finali nazionali dei Campionati d’Insieme Allieve, Open e Giovanile. Un evento che si rinnova da cinque anni ‘sulla montagna dei campioni’ grazie all’organizzazione della Federazione Ginnastica d’Italia. I Campioni Assoluti e d'Insieme in Trentino hanno avuto una forte "connotazione" abruzzese grazie alle prestazioni di alcune splendide realtà.

Nella categoria giovanile 5 palle, fantastico argento e titolo di vice campionesse d'Italia per la squadra dell'Armonia d'Abruzzo composta da Carol Michelotti, Ginevra Giacco, Beatrice Di Nunzio, Elisa Maria Comignani e Laura Colcerasa. Nelle finali di specialità grandissima prestazione di Enrica Paolini, che migliora di due posizioni nella finale alla palla piazzandosi in sesta posizione, mentre alle clavette conferma la quinta piazza della qualifica confermandosi tre le migliori ginnaste italiane. Al nastro Alice Capozucco, dopo una prima giornata difficile, con una finale di carattere si migliora e ottiene la settima posizione nella finale.

Nelle giornate precedenti ottimo decimo posto alla squadra allieve della Ritmica Aurea mentre Progetto Ritmica L'Aquila, al suo esordio, si piazza in 32°posizione. La squadra giovanile della Ritmica Aurea si rammarica di qualche errore di troppo che non fa centrare la finale a dieci.

Le tre giornate di gare confermano l'ottimo lavoro delle tecniche Germana Germani, Monia di Matteo per l'"Armonia", di Stefania Pignotti e Ilaria Tribuzii per "Ritmica Aurea" e di Valentina Romano per "Progetto Ritmica" ,che hanno portato allori alla ginnastica ritmica abruzzese confermandosi nell'élite italiana.

Una menzione particolare va, oltre alla Dtr Germana Germani, ance alla giudice nazionale nonché RRdg Claudia Simeoni, che era rappresentante in una Giuria del gota della ritmica italiana.