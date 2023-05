Baseball 5, a Chieti le finali regionali dei Campionati studenteschi

Tutto pronto a Chieti per le Finali regionali Abruzzo dei Campionati studenteschi di Baseball5, la manifestazione organizzata dal USR Abruzzo (coordinato dal prof. Antonello Passacantando), in programma domani, venerdì 5 maggio, dalle 9:30 alle 13, presso il Pala Santa Filomena, Casa della Pallamano, in viale Abruzzo a Chieti Scalo (zona Stadio Angelini). Il Baseball5 è una versione “da strada” del gioco del baseball classico. È una disciplina veloce, giovane e dinamica che segue gli stessi concetti base del baseball e del softball, ma che può essere giocato ovunque e implica l’utilizzo di una semplice palla di gomma. L’evento, organizzato dalla FIBS Federazione Italiana Baseball Softball, vedrà 4 scuole contendersi il titolo di Campione regionale: la prima classificata infatti rappresenterà l’Abruzzo alle prossime finali nazionali di Roseto (TE), in programma dal 22 al 25 maggio. Le scuole che si affonderanno domani a Chieti sono: l’Istituto Comprensivo 1 Chieti, Istituto comprensivo “G. Galilei” San Giovanni Teatino (secondaria 1° grado), Liceo Scientifico “G. Galilei” Pescara, Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Pescara (secondaria 2° grado).

«La città di Chieti è pronta ad accogliere i campionati regionali con le migliori strutture cittadine messe a disposizione per l’evento - commenta Katia Di Primio, delegato regionale Fibs -. A causa delle condizioni meteo incerte fino alla fine, abbiamo deciso di ospitare l’evento all’interno del Pala Santa Filomena, uno dei fiori all’occhiello della nostra città. Vorrei sottolineare il grande lavoro di collaborazione tra la nostra Federazione e l’Ufficio Scolastico Chieti, in particolare la professoressa M. Roberta Borrone, da sempre sensibile a queste iniziative, che ha coordinato atleti, insegnanti e addetti ai lavori per creare un ambiente accogliente e di grande armonia».