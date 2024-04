Sei anni fa ci lasciava Bruno Sammartino da Pizzoferrato, leggenda mondiale del wrestling

Era nato il 6 ottobre 1935, a Pizzoferrato, sui monti d'Abruzzo e anche quando si trasferì giovanissimo dall'altra parte dell'Oceano non dimenticò le sue radici. Mai. Divenne una vera e propria leggenda dello sport entertainment, sbriciolando record su record e salendo sul tetto del mondo in una disciplina in ascesa, il wrestling. Stiamo parlando di Bruno Sammartino di cui oggi ricorre il sesto anniversario dalla morte. Ci lasciò infatti il 18 aprile del 2018, una manciata di mesi dopo essere tornato nel suo paese natale tra i monti dell'Abruzzo per una visita che ha fatto il giro del mondo sui media. Il decesso è avvenuto dopo un ricovero nell'ospedale di Pittsburgh, in Pennsylvania, dove l'atleta si era trasferito dall'Abruzzo all’età di dodici anni, a causa di continui problemi cardiaci. Oggi riposa nel Cimitero cattolico di Cristo nostro Redentore a Pittsburgh, Pennsylvania.

"The Italian Strongman”, così era stato nominato, è stato l’unico sportivo che ha portato al tutto esaurito (sold out) il Madison Square Garden per ben 187 volte, un record difficilmente replicabile e arrivato a 188 il giorno 6 aprile 2013, in cui è stato introdotto dal grande amico Arnold Schwarzenegger nella WWE Hall of Fame. E' stato un icona nel mondo del wrestling, che lo ricorda come il gigante buono. Prima di Hulk Hogan, prima di John Cena, prima di The Rock, prima di The Undertaker e di tutti gli altri lo sport entertainment aveva una sola icona: lui, il gigante abruzzese da Pizzoferrato. Soprannominato quando era ancora tra noi "The Living Legend of Professional Wrestling" ("la leggenda vivente del wrestling"), è stato il più grande campione del mondo nella storia della federazione WWWF (ora WWE): 2.803 giorni, cioè circa sette anni e otto mesi (regno più lungo di tutti i tempi). Il 5 agosto 2017, meno di un anno prima della sua morte, è stata eretta una statua in suo onore a Pizzoferrato, che ancora oggi ricorda il suo grandissimo campione, ponte tra Italia e Usa. Era stato accompagnato nella sua ultima visita al paese natale dal giornalista americano Larry Richert e dai delegati provenienti da Pittsburgh, città dell’acciaio dove nei primi del ‘900 molti pizzoferratesi emigravano