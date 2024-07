Andrea Colarossi torna dagli Europei con la medaglia di bronzo al collo

Era partito con una valigia piena di sogni, torna con un bagaglio prezioso che contiene una medaglia di bronzo: Andrea Colarossi torna in Abruzzo dal Campionato Master Europeo di Pesistica Olimpica con una grande prestazione che gli è valsa un piazzamento sul podio continentale. Rappresentante della pesistica Italiana per conto di Asd Barbell ClubB Chieti, Colarossi ha sfidato i migliori atleti europei di categoria Master 89 kg ed ha ottimamente figurato ad Haugesund, sede della competizione dal 15 al 23 giugno 2024 Andrea Colarossi ed il suo tecnico allenatore Mauro Cicalini sono tornati dunque da vincenti dalla spedizione azzurra in Norvegia

Gara entusiasmante e combattuta fino all ultima alzata per raggiungere il terzo gradino del podio: l'atleta del Barbell Club Chieti ha conquistato la medaglia di bronzo spalleggiando il suoi diretti avversari, ovvero il francese Mohamed Barkat, l'irlandese Thomas Mc Loughlin ed il tedesco Maximilian Ecke.

Andrea Colarossi ha ben figurato nella prima parte di gara concludendo la sessione di strappo con 107 kg, si è difeso bene poi nella sessione di slancio fallendo solo l'ultima prova a 136 kg, classificandosi così al terzo posto con un totale di 238 kg che potrebbero dargli il pass per i prossimi campionati mondiali di categoria.

Questo il commento dell allenatore Mauro Cicalini: "La gara è stata difficile da gestire ma la strategia che abbiamo adottato ci ha permesso di raggiungere un risultato insperato ma che premia il duro lavoro di questi due anni di preparazione".

Nato e cresciuto nel ambiente del crossfit nel box Wild Crew Pescara, Colarossi viene notato dal tecnico della federazione Italiana Mauro Cicalini, allenatore di riferimento per la Pesistica Olimpica. La qualifica agli Europei ha richiesto un percorso di due anni di preparazione sul piano tecnico ed atletico durante il quale il dotatissimo atleta ha gareggiato nel Campionato Italiano assoluti. Il prossimo obiettivo è la partecipazione alla rassegna iridata