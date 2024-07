Ginnastica ritmica: un’atleta di Sambuceto convocata a Desio

Alice Capozucco è un’atleta di Sambuceto che ha ricevuto la chiamata dalla Dtn (direttrice tecnica nazionale) Emanuela Maccarani. È stata convocata al collegiale del gruppo "A2" a Desio dal 27 luglio al 3 Agosto, chiudendo così il cerchio delle convocazioni dei gruppi A.

La giovane non è l’unica abruzzese ad aggiungersi alla rosa di atlete eccellenti in ginnastica ritmica. Con lei ci sarà anche Enrica Paolini, di Pescara, che si è classificata ottava negli assoluti di ginnastica ritmica 2024.Entrambe sono tesserate per la società Armonia D'Abruzzo Chieti, allenata dalla Dtr Germana Germani.