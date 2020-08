Sport di contatto e di squadra: arrivato il via libera dalla Regione

In Abruzzo tornano praticabili gli sport da contatto e di squadra, con la possibilità di far svolgere eventi e competizioni sportive, abrogando tutte le disposizioni contenute nell'Ordinanza numero 72.

A stabilirlo è l'Ordinanza numero 78 firmata dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. L'Ordinanza autorizza nelle manifestazioni sportive anche la presenza di pubblico e spettatori, anche se in numero ridotto.

L'ok a sport di squadra e di contatto è stata accolta dal Coni e dalle federazioni sportive in vista degli appuntamenti agonistici programmati per fine 2020 e inizio 2021.

"Ferma restando l'attuale curva epidemiologica regionale e fatte salve diverse valutazioni del Gruppo tecnico scientifico regionale, è anticipata al 24 agosto l'attuazione del DPCM del 7 agosto 2020. Per cui, apartire da lunedì 24 e su responsabilità di singoli organizzatori, è consentita - si spiega nell'Ordinanza - la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie".