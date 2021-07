Spighe Verdi 2021, assegnate a 59 Comuni rurali: 3 sono in Abruzzo

La Fee (Foundation for Environmental Education) è l’organizzazione che rilascia le famose bandiere blu e che celebra i Comuni rurali italiani che meglio gestiscono il territorio a vantaggio dell’ambiente e della comunità. Il riconoscimento si chiama Spighe Verdi e per il 2021 ne sono state assegnate 59 in tutta Italia. E 3 Spighe Verdi 2021 si trovano in Abruzzo.

A tal proposito è intervenuto il ministro del turismo Massimo Garavaglia:

“Come dimostra l’esperienza delle Bandiere Blu, la qualità premia sempre. Quindi, ben vengano le Spighe Verdi. Un marchio che potrà premiare quelle aree del territorio, magari meno conosciute e lontane dai flussi turistici, che potranno attrarre visitatori e diversificare così la creazione di ricchezza della zona. Tra l’altro, scelte del genere vanno nella direzione di valorizzare aree oggi meno note del Paese ed inserirsi a pieno titolo nell’azione del governo di allentare la pressione sui grandi poli di attrazione turistica. E rilanciare quel turismo lento, focalizzato sull’enogastronomia, oggi molto ricercato dai visitatori e punto di forza della nostra offerta turistica.”

Ma quali sono le località che hanno conquistato l’ambito riconoscimento? In Abruzzo sono 3 i Comuni rurali ad aver rispetto appieno tutti i parametri per la conquista del titolo. Sono: Gioia dei Marsi, Giulianova e Tortoreto.

Di seguito vi proponiamo l’intero elenco, per regione, delle Spighe Verdi 2021:

Piemonte

Alba

Bra

Canelli

Centallo

Cherasco

Guarene

Monforte d’Alba

Pralormo

Santo Stefano Belbo

Volpedo

Marche

Esanatoglia

Grottammare

Matelica

Mondolfo

Montecassiano

Montelupone

Numana

Senigallia

Sirolo

Toscana

Bibbona

Castellina in Chianti

Castiglione della Pescaia

Castagneto Carducci

Fiesole

Grosseto

Massa Marittima

Calabria

Belcastro

Montegiordano

Roseto Capo Spulico

Santa Maria del Cedro

Sellia

Trebisacce

Puglia

Andria

Bisceglie

Castellaneta

Carovigno

Ostuni

Troia

Lazio

Canale Monterano

Gaeta

Pontinia

Rivodutri

Sabaudia

Campania

Agropoli

Capaccio Paestum

Massa Lubrense

Positano

Abruzzo

Gioia dei Marsi

Giulianova

Tortoreto

Umbria

Deruta

Montefalco

Todi

Veneto

Montagnana

Porto Tolle

Emilia-Romagna

Parma

Liguria

Lavagna

LombardiaSpighe verdi 2021 abruzzo

Sant’Alessio con Vialone

Sicilia