Dal mare alla montagna: magica vacanza tra la Maiella e la costa teatina in onda nello Speciale Tg1 [VIDEO]

Le due anime dell'Abruzzo: il mare e la montagna, così vicine da poter essere visitate in uno stesso giorno.

È il viaggio dello Speciale Tg1 andato in onda ieri, domenica 31 luglio, e che ha visto protagoniste l'Adriatico e la Maiella.

La giornalista Rai Mariasilvia Santilli ha incontrato diversi interlocutori accompagnando i telespettatori in bicicletta lungo la Via Verde, la pista ciclabile che si snoda lungo la costa e che passa attraverso i trabocchi che caratterizzano la costa teatina, una chiacchierata con un pescatore e poi via di nuovo tra i sentieri alla scoperta degli eremi scelti da Pietro da Morrone, come quello di Santo Spirito a Majella, dove il futuro Papa Celestino V viveva e pregava.

Il servizio andato in onda è disponibile su Raiplay, dopo il 39esimo minuto c'è la pagina dedicata all'Abruzzo: clicca qui