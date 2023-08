Sfida tra Musk e Zuckerberg come i ‘gladiatori’: anche in Abruzzo c’è un ring ideale

La sfida annunciata tra Elon Musk, patron di Tesla e X (l'ex Twitter), e Mark Zuckerberg, ceo di Meta (Facebook) sarà in Italia in una location "epica". L’incontro di mma (arti marziali miste) potrebbe essere a fine agosto: un evento benefico, una rievocazione storica, che permetterà di devolvere una ingente somma a due ospedali pediatrici.

Tra i luoghi papabili dei quali si è parlato in questi giorni, all’Arena di Verona e a Pompei si è aggiunta anche un’altra location epica situata in Abruzzo: Alba Fucens. A proporlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia.

"L'anfiteatro romano di Alba Fucens nel comune di Massa d’Albe (L’Aquila), costruito dopo il 38 d.C., si presta perfettamente ad un evento del genere e certamente anche la vicinanza con Roma, circa un’ora, favorirebbe tutta l’organizzazione" afferma Verrecchia.

Quindi non solo l’Arena di Verona o Pompei ma anche Alba Fucens in Abruzzo "potrebbe essere il “ring” ideale soprattutto come set promozionale delle nostre bellezze storiche, considerato che la nostra Regione ha dato ben ampia dimostrazione di saper ospitare grandi eventi internazionali" osserva ancora il capogruppo di FdI regionale.