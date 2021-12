Sergio Marchionne: in prima serata un documentario sul manager teatino

Andrà in onda su Rai Tre, venerdì 17 dicembre, il primo documentario su Sergio Marchionne, che racconta la vita del dirigente d’azienda nato a Chieti.

Lo presentano Red Film, Rai Documentari e Luce Cinecittà: Sergio Marchionne è un’opera di Francesco Micciché, coprodotto da Mario Rossini e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund.

Trasmesso in prima serata alle ore 21.25, il documentario sarà disponibile anche su Rai Play.

Il docu-film ripercorre le tappe principali della vita del manager: l’infanzia in Abruzzo e l’emigrazione in Canada; la ribellione giovanile e gli inizi come dirigente; il periodo da underdog, la consacrazione, le sue partite principali, giocate alle pari con i maggiori manager mondiali; la venerazione ricevuta negli Usa e la diffidenza da parte della sua nazione d’origine, fino alla sua morte improvvisa.

Del manager saranno illustrati anche interessi, sentimenti privati e convinzioni.

Quasi mai in giacca e cravatta, piuttosto in maglione scuro, Sergio Marchionne non è stato un personaggio qualunque.

Outsider, lavoratore instancabile, leader e trascinatore ha ispirato anche le nuove generazioni. Marchionne, infatti, dedicava molto tempo a parlare ai giovani nelle università.

'Sergio Marchionne' è un documentario dal taglio internazionale, approvato dal gruppo Stellantis, che, capitolo dopo capitolo, restituisce la complessità della figura del manager, spesso osannato per le sue intuizioni ma anche duramente criticato per i metodi e l'impatto a volte drammatico delle sue scelte. Un approccio diversificato che poggia le basi su un vasto repertorio tra Rai Teche, Istituto Luce-Cinecittà, Csc - Archivio Nazionale Cinema Impresa (Ivrea), Meeting di Rimini, le più prestigiose università italiane, Ferrari, La7, RSI e soprattutto gli archivi privati di Stellantis concessi in esclusiva, a cui si aggiungono le interviste ai suoi più stretti collaboratori, come Maria Cristina Zilocchi, la sua assistente personale in Fca, e ai principali esponenti della politica, Matteo Renzi, dei sindacati, Maurizio Landini e Marco Bentivogli, del giornalismo, Mario Calabresi, Massimo Gramellini e Gianni Riotta, e dell'imprenditoria italiana e non, come John Elkann, Oscar Farinetti e Luigi Gubitosi, e Steven Rattner, capo Task Force Industria Automobilistica dell'Amministrazione Obama.