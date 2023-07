Imprenditori in campo: a Francavilla torneo di padel in beneficenza

Si chiama imprenditori in campo ed è il primo evento in beneficenza realizzato da ?sm ??????? ?????? in Abruzzo, Marche e Molise. La giornata, il 29 luglio, al Blanco Padel Club in contrada Pretaro, 1, a Francavilla al Mare, vedrà cento imprenditori unirsi e scendere in campoper fare beneficenza e divertirsi. Sarà un'occasione importante per giocare insieme tra aziende e avere la possibilità di conoscersi in un contesto diverso dal solito giacca e cravatta.

Ogni azienda può coinvolgere altre aziende e far giocare i propri collaboratori in rappresentanza. Lo scopo principale dell'evento è aiutare concretamente gli imprenditori in difficoltà, persone che da un po' di tempo hanno perso la motivazione ad espandere la propria azienda.

"La onlus a cui daremo supporto è ?.n.s.s. (???????????? ??? ??? ????), sono stati previsti 3 pacchetti per contribuire alla beneficenza, a cui seguiranno tre diverse opzioni per sponsorizzare l'evento e pubblicizzare la propria azienda. Il dettaglio sarà spiegato direttamente dalla segreteria di Lab60.

Le squadre saranno create direttamente dall'organizzazione e saranno comunicate la mattina dell'evento.

Per iscriversi: https://eventiosm.it/event/2023-07-29-francavilla-al-mare-imprenditori-in-campo