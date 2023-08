I compagni delle elementari di viale Abruzzo si ritrovano 41 anni dopo a cena

I ragazzi della quinta elementare di viale Abruzzo si sono ritrovati più di quarant'anni dopo. Foto di gruppo per la quinta "A" del 1982 per i partecipanti alla cena degli ex alunni. C'erano Davide D'Arcangelo, Stefano Di Primo, Daniela la Petina, Daniele Scannella, Gabriella Paulì, Franco di Minco, Graziella Giuliani, Marco Marcucci, Gioia Tomasetti e Isabella Di Renzo con la promessa di rivedersi presto e ancor più numerosi.