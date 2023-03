Amianto a San Giovanni Teatino, la S.g.a. immobiliare: "Sempre adempiuto a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale"

Riceviamo e pubblichiamo la risposta della S.g.a. Immobiliare, titolare della zona ex Saf menzionata nell'articolo in cui si faceva riferimento alle coperture in amianto da rimuovere nel territorio di San Giovanni Teatino.

"Il curatore fallimentare dell’ex Saf dott. Antonio Cristofanelli - si legeg nella nota - ha diviso la proprietà in 2 lotti così distinti: Lotto 1 comprendente il terreno con i capannoni sovrastanti Lotto 2 comprendente 2 particelle di terreno a confine con il Lotto 1. Il Lotto 1 è stato oggetto di asta autorizzata, dal Tribunale di Chieti, con l’obbligo della Curatela, di mettere in sicurezza una piccolissima parte di terreno oggetto di bonifica, prima della stipula dell’atto di trasferimento all’acquirente. Il Lotto 1, è stato assegnato alla società S.g.a. immobiliare S.r.l. e trasferito con atto il 24/12/2003, dopo l’avvenuta bonifica da parte della Curatela, come disposto dal giudice delegato dott. Alberto Iachini Bellisarii. Al riguardo dell’Eternit, posizionato sui solai di copertura dei capannoni, nonostante la copertura fosse priva di anomalie, la Usl di Chieti ha emesso un provvedimento di nomina, di una figura professionale, con il compito di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare tutti i materiali contenenti amianto". Il nominativo incaricato dall'amministratore delegato venne comunicato il 12/04/2012 oltre che alla Usl al sindaco del Comune di San Giovanni Teatino, alla Regione Abruzzo direzione Pratiche della Salute e all'Arta Centro regionale Riferimento per amianto Crra Teramo.

"La mia società - precisa l'amministratore Giuseppe Secondini - ha adempiuto e adempie, costantemente, in tutto quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale, tramite il responsabile dei compiti di controllo, richiesto dalla Usl. Faccio presente, che in data 06/05/13, sono state rimossi e smaltiti i pannelli di Eternit posizionati su alcune piccole costruzioni secondarie. Confermo che nessun danno ambientale viene prodotto dalle coperture di amianto presenti sui capannoni".

E aggiunge: "Sia ben chiaro che nel caso si dovesse procedere per danneggiamento, alla rimozione, dovrà essere interessata la Regione e l’amministrazione visto che il materiale, Eternit, era particolarmente consigliato all’epoca dell’istallazione senza alcuna prescrizione. Al riguardo della riqualificazione dell’area, tengo a precisare che in data 02/12/2007 è stato presentato dallo studio Ing. Merlino, un progetto, per l’approvazione, al Comune di San Giovanni Teatino di elevato profilo, importante e innovativo, che avrebbe valorizzato l’intero territorio. Al progetto non è stato dato seguito poiché, l’amministrazione in carica, obbligava la realizzazione di alcune opere, che non avevano nessuna attinenza con il progetto presentato. Compatibilmente con la situazione di mercato, con la collaborazione del sindaco, riconsidererò la riqualificazione dell’area. In avvenire - conclude la nota - prima di fare puntualizzazioni e considerazioni, sarebbe opportuno una piu’ attenta riflessione e analisi. Correttezza e chiarezza, sono requisiti indispensabili per chi esercita l’attività politica e amministrativa, in particolar modo quando riceve un mandato dagli elettori, altrimenti si danneggia la propria immagine e quella del partito che si rappresenta, oltre al danno alle società o persone citate"