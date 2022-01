C'è un po' di Miglianico al festival di Sanremo: la chef Antonina Di Giacomo rappresenta l’Abruzzo al “SanremoSol”

Il festival di Sanremo parla miglianichese a tavola: la lady chef Antonina Di Giacomo rappresenterà l’Abruzzo al “SanremoSol”.

La titolare del ristorate Il casolare delizierà il palato di artisti, giornalisti, musicisti convenuti per l’appuntamento canoro più importante dell’anno che partirà domani, martedì, al teatro Ariston. “SanremoSol” è un appuntamento “cult” per quanto riguarda l’enogastronomia, un format giunto alla settima edizione, che si svolgerà fino al 5 febbraio per promuovere e valorizzare musica, cultura, territori, scuola ed enogastronomia con attività legate al Festival.

All’impresa culinaria con Antonina Di Giacomo, coordinata da Rosalba Marte, partecipano anche Cibi George Bogdan, Angelo Bellano, Marinella Ferigo e Marta Di Marcoberardino. Campo-base dell’impresa culinaria sarà la splendida Villa Ormond sul lungomare sanremese.

“Conosciamo tutti Antonina da decenni – commenta il sindaco di Miglianico, Fabio Adezio – e ne apprezziamo le creazioni e la capacità di suscitare emozioni speciali grazie allo straordinario talento culinario che anima il ristorante “Il Casolare” e che ha trasmesso ai suoi due figli, Mimmo e Stefano, che hanno seguito le sue orme. Siamo orgogliosi che una nostra concittadina, amata e stimata, sia protagonista di uno degli appuntamenti fissi della settimana del Festival della Canzone Italiana: immagino che tra le ricette che Antonina preparerà per i palati raffinati del “SanremoSol” ci sarà un pizzico di Miglianico e dei suoi sapori e sono sicuro che tutti ne resteranno entusiasti”.