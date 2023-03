Su Rai storia viaggio nella bellezza per i cento anni del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Cento anni dalla parte della natura: è un viaggio di storia, bellezza e natura protetta quello nel parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise quello di “Italia. Viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 20 marzo alle 22.10 su Rai Storia.

Il parco, che ha appena festeggiato nel 2022 un secolo di vita, rappresenta un patrimonio nazionale unico: inaugurato il 9 settembre 1922, fu riconosciuto ufficialmente dallo Stato come parco nazionale con Regio decreto l’11 gennaio 1923.

L'attuale denominazione parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise arriva nel 2001. Le due sottospecie uniche che lo abitano sono il camoscio appenninico e l’orso bruno marsicano. Se la popolazione dei camosci dell’Appennino è cresciuta da pochi individui a 3500 unità e può essere felicemente considerata fuori pericolo, lo stesso non si può dire di quella dell’orso bruno marsicano: appena 50 – 60 esemplari sono presenti nel parco dove è l'uomo a rappresentare il maggior pericolo per il plantigrado.

La serie “Italia. Viaggio nella bellezza” è realizzata da Rai Cultura in collaborazione con il Ministero e vuole essere un itinerario alla scoperta del patrimonio culturale del nostro Paese, per conoscere quello che il passato ci ha lasciato e quanto stiamo facendo per tutelarlo e conservarlo.