Nuovo format per Studio 5, la storica radio del gruppo Pasquini diventa ancora più dance

Radio Studio 5 si rinnova e diventa ancora più dance: la storica emittente del gruppo Pasquini annuncia di aver affidato la direzione artistica a Giovanni D’Addario, già editore fondatore di Radio Ketchup, mentre il dj Paolo Sala si occuperà della selezione musicale.

Alla corte della famiglia Pasquini approdano anche Eleonora Alexandra Sala e Franco Gigante, che insieme al Sala si occuperanno del palinsesto musicale, mentre sarà lo studio di registrazione Mela Esse di Cesare Sampognaro a produrre jingle e spot pubblicitari. Tante le nuove voci: lo speaker Stefano D'Alberto con la pillola quotidiana “DjK Top Five” che proietterà l'emittente di Atessa sempre più verso il genere dance per promuovere così anche i principali eventi della movida nel centro Italia, Riccardo Clinco e Andrea Mennilli.

"Tra le novità introdotte dall'associazione DJK, nella quale collaborano i dj Roberto rantucci, Romeo Tucci, Stefano Amicucci, Augusto Micozzi e Sergio Sprecacenere c'è il programma “Promotion”, definito dagli autori “format plenipotenziario della tendenza”, condotto dalla singer Adnil aka Linda Giuliani. E poi - spiega ancora il direttore artistico D'Addario - la “Casa del Funk” di Vincenzo De Camillis e il leggendario “Molo 36” a firma di Stefano Martire. In questa ventata di freschezza e modernità, rimane intoccabile la regia di Vincenzo Scutti colui che ha assistito tecnicamente personaggi della radiofonia locale e nazionale, quali Vincenzo Olivieri, Marco Papa e Max Laudadio, oltre ad aver supportato le leggendarie dirette dall'Aqualand del Vasto, spazi dedicati all'enogastronomia come “L'abruzzo a Tavola”, e alla programmazione odierna dell'incoming turistico abruzzese “Viaggi e Miraggi” di Enrico De Pietra".

L'esordio in dab dal Monte Conero di Ancona conferma “Studio 5” la radio ammiraglia della Pasquini Group che di recente con nuovi ripetitori ha esteso il suo segnale anche alle Marche. "Studio 5 - spiega ancora il direttore artistioc - accoglierà progressivamente altri collaboratori da tutto il suo bacino d'utenza, ospiterà i migliori dj nel programma serale “Special Guest” e tra le anticipazioni il ritorno in etere del giornalista, dj e speaker Pino Morelli, Maria Rita Piersanti, Paolo De Carolis e Mimmo De Camillis oltre all'ingaggio del conduttore Bruno Barteloni alias “Guaranà” pronto a presentare il programma notturno “Etnica”. Infine a giugno partirà “Studio 5 Fans Club” uno show settimanale con ospiti e argomenti d'attualità che vedrà il ritorno in etere di Daniela Montalbano insieme ai già citati Sampo, Clinco, D'Alberto e D'Addario".