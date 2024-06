A Temptation Island i vastesi Cristian e Ludovica: "Io tradito due volte, ma sono innamorato e voglio scoprire se lo è anche lei" [VIDEO]

C'è anche una coppia di Vasto fra quelle che partecipano alla prossima edizione di Temptation Island, in onda dal 27 giugno su Canale 5. Il programma creato dal team di Maria De Filippi si pone l'obiettivo di mettere alla prova coppie di fidanzati in crisi, separando lui e lei per diverse settimane, sottoponendoli a una serie di "tentazioni". Uomini e donne, infatti, trascorrono il periodo a distanza in un villaggio vacanze in Sardegna, in compagnia di "tentatrici" e "tentatori", giovani single avvenenti con cui trascorrono molto tempo fra feste e divertimento. Alla fine del percorso, ogni coppia si confronta per decidere se continuare la storia d'amore o separarsi definitivamente.

E fra i protagonisti dell'edizione 2024 ci sono anche i vastesi Cristian e Ludovica, fidanzati da quasi due anni. Nel video di presentazione, il 34enne calciatore dilettante ha raccontato di essere stato lasciato due volte dalla compagna, che si era detta confusa sui suoi sentimenti, scoprendo poi che questa lo aveva tradito sempre con la stessa persona. "L'ho perdonata perché sono innamorato di lei, ma vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa", ha spiegato il ragazzo.

Da qui, la decisione di rivolgersi a Temptation Island, per capire se questa storia ha un futuro o se invece è destinata a finire.