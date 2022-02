L’ora della Terra 2022: la più grande mobilitazione contro i cambiamenti climatici

Si svolgerà il prossimo sabato 26 marzo 2022 l’Ora della Terra. Si tratta della più grande mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici.

Per aderire basterà compiere un piccolo gesto, simbolico e importante. Spegnere le luci per un’ora dalle 20.30 alle 21.30.

In questi anni sono sempre più le persone oltre che enti e amministrazioni locali ad aver aderito a questa importante manifestazione.

Il Wwf Abruzzo promuove questa iniziativa globale invitando chiunque a partecipare: singoli cittadini, associazioni, comitati, imprese. Tutti possono far parte del cambiamento con un gesto semplice.

La prima edizione risale al 2007 e all’epoca coinvolse la sola città di Sidney. Velocemente l’iniziativa ha coinvolto ogni angolo della Terra e, in un giorno e per un’ora, ha lasciato al buio piazze, strade e monumenti simbolici e iconici, come il Colosseo.