La “Notte romantica” nei borghi più belli d’Italia: appuntamento con la nona edizione

Torna anche quest’anno una serata che fa sognare. Torna la “Notte romantica”, iniziativa voluta dai Borghi più belli d’Italia che avrà luogo, infatti, in alcuni dei borghi selezionati in tutta Italia e anche in Abruzzo.

Questa nona edizione, così come le precedenti, vuole celebrare l’amore e la magia per il romanticismo con una serata indimenticabile, in un’atmosfera unica.

Un evento per gli innamorati, che potranno ammirare la bellezza dei borghi più belli d’Italia: l’inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale, i vicoli in fiore, gli scorci suggestivi, i paesaggi incontaminati, la filosofia del buon vivere e le prelibatezze enogastronomiche.

In provincia di Chieti sono diversi i comuni che hanno aderito alla nona edizione della “Notte romantica”, tra cui Casoli, Guardiagrele e Rocca San Giovanni. A questi si aggiungono Abbateggio, Anversa degli Abruzzi, Castel del Monte, Navelli, Penne e Scanno.

Appuntamento con la “Notte romantica” per sabato 22 giugno. Qui si può consultare il programma dei singoli eventi: https://borghipiubelliditalia.it/2024/06/01/la-notte-romantica-nei-borghi-piu-belli-ditalia-22-giugno-2024/