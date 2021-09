Miss Mondo: le finaliste abruzzesi in partenza per la finale nazionale

Lorenza Mammarella 24 anni di Chieti, Nicole Pesaresi 20 anni di Montefano (MC), Elisa Scaricaciottoli 17 anni di Ortona e Morena Teti 22 anni di Lanciano pronte per Gallipoli

Le quattro finaliste abruzzesi per il concorso di Miss mondo Italia si sono ritrovate ieri al Gran Caffè Vittoria di Chieti prima della partenza per la finale nazionale di Gallipoli. Loro sono Lorenza Mammarella 24 anni di Chieti, universitaria e ballerina, Nicole Pesaresi 20 anni di Montefano (MC), universitaria e modella, entrambe hanno il titolo e fascia di Miss Mondo Abruzzo. A loro si uniscono altre due semifinaliste: Elisa Scaricaciottoli 17 anni di Ortona, studentessa e ballerina e Morena Teti 22 anni di Lanciano universitaria in scienze infermieristiche.

Le ragazze sono in partenza per le fasi prefinali nazionale di Miss Mondo Italia, dal 10 al 26 settembre a Gallipoli.

Gli organizzatori regionali della Fourvent, esclusivista regionale del concorso,presenti alla serata: Laika D’Agostino responsabile, Annabruna Di Iorio presentatrice ufficiale e volto mediaset, Camillo Del Romano direttore artistico, Gisela Di Pasquale marketing, Francesco Rosato resp.grafica, Valerio Memmo collaboratore, presenti inoltre Ninoska Valenzafotografa ufficiale e Andrea Milazzo fotoreporter.

Le finaliste abruzzesi sono state elette nella finale regionale che si è tenuta lo scorso 3 settembre a Giulianova (Te).