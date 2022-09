Beatrice Gioia è la finalista abruzzese del concorso Miss Italia 2022

Sarà Beatrice Gioia a rappresentare l’Abruzzo nella finale di Miss Italia 2022. Ha 18 anni, è di Martinsicuro e ha già conquistato nel corso delle varie competizioni le fasce di Miss Miluna a Magliano de’ Marsi e Miss Sorriso a Cappadocia.

Capelli e occhi scuri e grande sorriso, sarà lei l’abruzzese in gara nella rosa composta da ben 21 finaliste. La serata conclusiva, durante la quale sarà assegnata l’ambita corona, si terrà in autunno.

Oltre a Beatrice Gioia, sono state selezionate altre due finaliste abruzzesi in qualità di riserva. Sono Giorgia (Xhorxha) Gjinaj di Teramo, 18 anni, già vincitrice del titolo Miss Cinema Abruzzo, e Siria Di Giacomo, 18 anni, di Roccacasale, che ha conquistato la fascia di Miss Social Abruzzo.

Seconda e terza classificate accederanno di diritto alle prefinali nazionali e alle prefinali regionali della prossima edizione della competizione.

La proclamazione delle finaliste

Le finaliste di Miss Italia 2022 sono state proclamate nella giornata di domenica 18 settembre a Fano, davanti l’arco d’Augusto.

Le miss hanno sfilato per le vie del centro storico di Fano, prima della proclamazione, capitante da Zeudi di Palma, Miss Italia 2021.

In questa occasione è stato osservato dalle ragazze un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione nel centro della piazza XX Settembre, davanti ad una grande scarpa rossa simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere.

Le 21 finaliste di Miss Italia 2022

Piemonte, Giulia Giada Cordaro

Valle d’Aosta, Francesca Poma

Lombardia, Martina Broggi

Trentino Alto Adige, Eleonora Lepore

Friuli Venezia Giulia, Maria Franceschi

Veneto, Anna Tosoni

Liguria, Mariela Nunez

Emilia Romagna, Virginia Cavalieri

Toscana, Arianna Polidori

Umbria, Cecilia Alma Levita

Marche, Glelany Cavalcante

Abruzzo, Beatrice Gioia

Molise, Azzurra Gallinari

Lazio, Lavinia Abate

Miss Roma, Federica Maini

Campania, Noemi Pirozzi

Basilicata, Roberta Albano

Puglia, Anna Pia Masciaveo

Calabria, Vanessa Foti

Sicilia, Anita Lucenti

Sardegna,Carolina Vinci

Assegnate, inoltre, le seguenti fasce speciali:

- Miss Coraggio 2022 a Marta Fenaroli

- Miss Coraggio 2022 a Zari Mastruzzo

- Miss Simpatia 2022 a Nicole Schiralli

- Miss Talento 2022 a Lucrezia di Matteo