Le migliori pizzerie del Chietino secondo 50 Top pizza 2024: a Fermenta va il premio speciale One to Watch 2024 Fedegroup Award

Tre pizzerie del Chietino entrano a far parte della nuova guida stilata da 50 Top pizza 2024. E una di queste ha ricevuto anche un importante premio speciale. Si tratta di Fermenta di Luca Cornacchia, il cui locale si trova a Chieti scalo, che è stata insignita del premio One to Watch 2024 Fedegroup Award