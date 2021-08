I migliori gelati confezionati secondo Altroconsumo: la classifica

Come ogni anno Altroconsumo ha stilato, dopo aver analizzato diversi prodotti secondo standard qualitativi elevati, la classifica dei migliori gelati confezionati. E, a sorpresa, spiccano principalmente prodotti non di marca.

Complice la pandemia, gli ultimi mesi hanno segnato un incremento del consumo dei gelati di produzione industriale. Secondo Unione Italiana Food, nel 2020 l’acquisto nella grande distribuzione (super e iper in primis) è aumentato di quasi il 5%. E, cavalcando il trend positivo, le aziende hanno introdotto nuovi formati, tra cui i mini size.

Altroconsumo: il test sui gelati confezionati

Altroconsumo ha testato 156 referenze, sia di marca che realizzate dalle private label. L’analisi è stata condotta tenendo conto di contenuto calorico, quantità di zuccheri, sale, fibre proteine, frutta e la presenza di aromi e additivi.

La top 3

Il gelato migliore di tutti è il ghiacciolo all’anice linea Dadaumpa di Sammontana (57/100) che conquista la qualità media.

Al secondo posto, con un punto di distacco, c’è il ghiacciolo al limone di Carrefour.

Al terzo, invece, troviamo ancora dei ghiaccioli: al limone di Coop e al limone e all’amarena di Conad.

Il riscatto delle private label

Al di là dei voti e dei posti in classifica, da questa nuova analisi sui gelati confezionati si evince perfettamente che le private label hanno fatto meglio delle marche specializzate. Tra queste troviamo Carrefour, Coop, Conad, Esselunga ma anche Dolciando per Eurospin e Gelatelli per Lidl.