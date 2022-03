Giornate Fai di primavera: gli eventi in provincia di Chieti e in Abruzzo

Le giornate Fai di primavera 2022 si svolgeranno sabato 26 e domenica 27 marzo. In Italia sono oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti sparsi in 400 città. Tra questi sono presenti 16 comuni dell’Abruzzo con 41 aperture straordinarie e uniche, che coinvolgono tutto il territorio.

Quest’anno l’evento si terrà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza Covid e con contributo libero.

“Con le Giornate Fai di Primavera proviamo a tornare alla normalità e di questo ringrazio le nostre Delegazioni che hanno messo a punto un programma di visite, distribuito su tutto il territorio, che in questa edizione copre insieme la storia e l’attualità, così accanto alla all’arte e alla cultura in senso stretto ci saranno aperture di luoghi davvero originali con percorsi dedicati all’ambiente, ma anche alla produzione, alla tecnologia o all’archeologia industriale, in ognuno dei quali i visitatori, accompagnati dai nostri volontari, potranno tornare a stupirsi di fronte alla ricchezza passata e contemporanea che offre la nostra regione” ha affermato il nuovo presidente del Fai Abruzzo e Molise Roberto Di Monte.

In provincia di Chieti le giornate Fai toccheranno varie cittadine. Di seguito l’elenco delle aperture straordinarie nel territorio teatino.

Delegazione Fai di Chieti:

Chieti - i percorsi dell’acqua nella Chieti d’epoca romana, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17)

Chieti - la cisterna romana di via Gizzi, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17)

Chieti - ipogeo romano del palazzo della provincia, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17)

Delegazione Fai di Lanciano:

Archi – borgo gentilizio e della musica, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14,30 alle 18 (ultimo ingresso ore 17)

Archi – il sentiero del grande corbezzolo, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso ore 15)

Archi – La via del trappeto, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14,30 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30) - possibilità di visite in lingua croata

Perano – borghi a pedali, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 15) – percorso in bici, partenze alle ore 10 e alle 15

Perano – borgo di pietra e delle arti, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18

Perano – Il sentiero delle grandi querce, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Perano – la casa mulino delle meraviglie e curiosità, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso esclusivo ai soli iscritti Fai

Delegazione Fai di Vasto:

Furci – borgo fortificato di Furci fra storia e spiritualità, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso ore 17.30)

Furci – percorso escursionistico naturalistico “Colle Castagna”, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 10 alle 11.30 (ultimo ingresso ore 10)

Liscia – il culto micaelico a Liscia: bosco, acqua e grotta sacra, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 10 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 16.30)

San Buono – archeologia industriale a San Buono: la pincera del 1700, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 10.30 alle 17 (ultimo ingresso ore 16.30)

San Buono – il convento di S. Antonio: la chiesa e il chiostro, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 10.30 alle 17 (ultimo ingresso ore 16.30)

San Buono – percorso storico naturalistico: borgo, quercia millenaria e pincera, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 10 alle 12.30 (ultimo ingresso ore 10)

San Buono – San Buono, il borgo dei principi Caracciolo, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso ore 17.30)

San Buono – visita esclusiva al campanile, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 11 alle 16,30 (ultimo ingresso ore 16). Ingresso esclusivo Iscritti Fai.

Gruppo Fai di Ortona:

Orsogna – alla scoperta del borgo di Orsogna, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 16) prenotazione consigliata

Orsogna – convento Feuduccio e parco dell’Annunziata, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 16) prenotazione consigliata

Per scoprire tutte le altre tappe e luoghi delle giornate Fai in Abruzzo e nel resto di Italia, basta cliccare qui.