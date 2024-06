Dal Veneto a Fossacesia pedalando senza sosta nel giorno del suo compleanno: compiuta l'impresa eccezionale di Gianluca

Impresa compiuta per Gianluca Santacatterina, il veneto che ieri, nel giorno del suo 56esimo compleanno, ha raggiunto Fossacesia dopo essere partito dalla sua città natale, Schio (Vicenza), 35 ore prima.

Una pedalata no stop da 560 chilometri per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione cardiaca, a seguito di una serie di problemi di salute vissuti in prima persona, che lo hanno costretto a diversi interventi. Ostacoli che, però, non hanno frenato la sua voglia di fare sport e di lanciare messaggi positivi, come fa dal 2021 a bordo della sua due ruote.

Ieri, ha scelto di festeggiare il suo compleanno in Abruzzo: partito da Schio per un viaggio no stop di 35 ore complessive, di cui 27 in movimento, senza dormire neppure per un minuto.

