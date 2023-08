Gabriele Cirilli a Fossacesia: foto ricordo con Di Giuseppantonio sulla costa teatina

Nuovi progetti in provincia di Chieti per Gabriele Cirilli. L'attore e comico originario di Sulmona in questi giorni è tornato in Abruzzo per motivi professionali, nell'incantevole scenario della costa dei trabocchi. A Fossacesia, nella suggestiva balconata di San Giovanni in Venere, Cirilli ha incontrato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio con cui prossimamente organizzerà iniziative e attività nel mondo dell'arte e dello spettacolo, come confermato dal primo cittadino.

Amatissimo protagonista di programmi televisivi come 'Zelig' e 'Tale e quale show', Gabriele Cirilli sarà domani (15 agosto) allo Spoltore ensemble con lo show “Nun te regg più” in anteprima nazionale a Spoltore.

A San Salvo invece a fine giugno si è concluso il primo anno della scuola di alta formazione professionale per attori e lavoratori dello spettacolo diretta da Gabriele Cirilli: i corsi riprenderanno a settembre nel centro culturale 'Aldo Moro’.