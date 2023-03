Antonio e Cristian Massignan del ristorante "Crichelon" di Vicenza vincono il Festival del brodetto a Ortona

Con la riproposizione dello storico "Brodetto di Chioggia" Antonio e Cristian Massignan del ristorante "Crichelon" di Vicenza conquistano la finale nazionale del Festival del brodetto "Made in Italy" con il trofeo "Aquila spa".

È stata Ortona la capitale italiana del brodetto con una autorevole giuria presieduta dagli accademici della cucina Mimmo D'Alessio, Enio Barbarossa, Paolo Cacciagrano e Giuseppe Di Giovacchino, dal maestro di cucina Santino Strizzi, la regista teatrale Franca Minnucci, il chirurgo Lucio Gaspari, il presidente nazionale delle Acli Agricoltura Nicola Tavoletta,l'imprenditrice Silvia D'Alessandro della Gegel, il presidente di Ascom Abruzzo Angelo Allegrino e la giornalista Barbara Di Marco.

Alla finale hanno partecipato tre cuochi professionisti della costa adriatica e altrettanti di quella tirrenica.

Per il Miglior equilibrio dei sapori il premio è andato al Lazio con Emanuele Federici del ristorante "La bocca di Roma", mentre per le Migliore presentazione Valentina Mariana Moldoveanu del ristorante Cala Sveva di Termoni ha avuto la meglio sugli altri.

Il premio della giuria "Angelo Chiavaroli" è andato alla Puglia con Marcello Perrone delle Tenute Gilberto Maci di Cellino San Marco (Brindisi) con il Ciambotto pugliese molto apprezzato da tutti i presenti. I due premi della critica "Pasquale Pacilio" hanno visto sotto i riflettori della ribalta la Toscana con il caciucco del ristorante Le Volte di Livorno interpretato per l'occasione da Vincenzo Di Donato, ed il ristorante Blanco di Napoli con Adriano Di Silvio.

Fuori gara la giuria e gli ospiti d'onore hanno avuto modo di gustare anche gli spaghetti alle vongole della campionessa regionale Nadia Cirillo ed il Baccalà alla vicentina degli ospiti veneti, piatto già campione d'Italia con Anna Rossi nella finale nazionale del Campionato della Cucina per Casalinghe La manifestazione , in diretta online sul sito Abruzzi.tv, è stata presentata dal giornalista Paolo Minnucci e supportata dal centro commerciale Ortona Center,Farnese vini, pescheria Da Mazzone, servizi portuali Fratino, Spinelli vini. Ad accompagnare i brodetti a tavola anche i vini provenienti dalle regioni presenti in gara e dai selezionati prodotti firmati Citra e Dora Sarchese di Ortona.

"Dedichiamo il primo posto a Paolo Massignan che era stato presente nella prima edizione del Festival del Brodetto - le parole di Antonio e del figlio Cristian Massignan - una giornata indimenticabile con bravissimi colleghi che rivedremo sicuramente presto. Ci siamo divertiti e ci vorremmo candidare ad ospitare a Vicenza la prossima edizione del Festival del Brodetto Made in Italy".