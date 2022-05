Fai, l’undicesimo censimento per votare i luoghi del cuore abruzzesi 2022

È ufficialmente iniziato l’undicesimo censimento per votare i nuovi luoghi del cuore Fai, anche in Abruzzo. Dal 12 maggio al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare i propri luoghi del cuore e spingere più persone possibile a votarli, perché quanti più voti avranno, tanto più potranno accedere al finanziamento messo a disposizione dal Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano Ets - grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo per un progetto di restauro e valorizzazione.

I luoghi più votati verranno premiati a fronte della presentazione di un progetto: 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro saranno assegnati rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato. Fai e Intesa Sanpaolo, dopo la pubblicazione dei risultati, lanceranno inoltre il consueto bando per la selezione dei progetti di intervento in base al quale tutti i proprietari (pubblici o non profit) e i portatori di interesse dei luoghi che avranno ottenuto almeno 2.500 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di sostegno sulla base di specifici progetti d’azione.

Ma scopriamo ora quali sono i borghi abruzzesi candidati e i testimonial di ciascuno.

Nella provincia di Chieti, nello specifico a San Vito Chietino, c’è Trabocco Turchino e la testimonial è Sabrina Paravicini, che racconta:

Il mio luogo del cuore l'ho scoperto l'anno scorso in Abruzzo, sulla Costa dei Trabocchi, dove ho visitato il Trabocco Turchino che è già luogo del cuore Fai. Lì vicino, a Ortona, c'è una spiaggia che si estende per 2 km verso nord, fatta di dune con un mare cristallino incontaminato che la lambisce; qui nidifica il fratino, una specie protetta molto rara e troviamo una altrettanto rara specie vegetale, ovvero il Giglio di mare, che cresce proprio in mezzo alle dune. Invito tutti a partecipare al censimento votando il proprio luogo del cuore sul sito www.iluoghidelcuore.it .

La chiesa della Santa Croce a Pizzoli, in provincia de L’Aquila. La testimonial è Benedetta Rinaldi. Le sue parole:

Non si può amare ciò che non si conosce e il Fai in questo dà una lezione di civiltà incredibile perché sprona tutti noi a conoscere meglio l'Italia, il paese in cui viviamo e che è ricco di meraviglie, spesso nascoste. Per far conoscere queste bellezze poco note dovremmo tutti partecipare al censimento I Luoghi del Cuore! Io sosterrò una piccola chiesetta che si trova a Pizzoli, in provincia dell’Aquila, il paese natale della mia famiglia. È la Chiesa della Santa Croce. La Via crucis è un luogo meraviglioso, immerso in una pineta molto profumata, rimasta come nel passato. La chiesetta no, la chiesetta è rovinata: è stata usurata dal tempo e anche un po’ dall'inciviltà delle persone, per cui riproporrò nell’edizione 2022 del censimento questo piccolo gioiello abruzzese, come ce ne sono tanti nella regione e non solo. Invito tutti a votare su www.iluoghidelcuore.it la vostra bellezza preferita. Il merito? Valorizzare e salvaguardare il bello che c'è nel nostro Paese!

In ultimo Santo Stefano di Sessanio con testimonial Mia Ceran, che ha dichiarato:

Uno dei borghi italiani che più mi è rimasto nel cuore è Santo Stefano di Sessanio in provincia dell’Aquila, un piccolo borgo che ha vissuto alterne fortune e conosciuto per essere stato base operativa della Signoria di Firenze per un certo periodo fino alla caduta nell'oblio. Quando anni fa alcuni cittadini decisero di ristrutturarlo, un investitore acquistò buona parte del borgo rendendolo un albergo diffuso. Una storia meravigliosa che mostra come i singoli possano fare la differenza nella riscoperta e valorizzazione dei borghi. Non soltanto il paese è bellissimo ma anche la natura che lo circonda - la zona di Campo Imperatore, Rocca Calascio, il Parco nazionale d'Abruzzo - sono per me luoghi indimenticabili.