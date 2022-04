Sharing mobility: in crescita i numeri per noleggi di monopattini elettrici in Abruzzo

Nel 2021 i monopattini in condivisione hanno superato i valori del 2019. In Italia sono 5.600.000 le iscrizioni ai servizi di mobilità condivisa, con 158 servizi di sharing attivi in 49 città (il triplo del 2015). Una crescita importante è stata registrata anche nella città di Francavilla al Mare, in cui sono attive iniziative incentrate sulla sicurezza. L’obiettivo è sensibilizzare su quelle che sono le buone norme e le regole da rispettare per una mobilità sostenibile e sicura all'interno dei centri urbani.

Bit Mobility, azienda attiva nel campo della sharing mobility, ha attivato il progetto “My School is Unbitable”, che prevede momenti formativi all'interno delle scuole del territorio nei quali viene illustrato da parte di esperti il corretto utilizzo del monopattino, attraverso una lezione sugli errori da evitare e gli accorgimenti da osservare e successivamente attraverso una prova pratica.

Sicurezza, protezione dei dati e libertà sono invece le parole chiave di un'altra iniziativa che l'azienda lancia a livello nazionale.