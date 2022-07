Come preparare un buon pesto di basilico fresco: l’estate è la stagione giusta per farne scorta

C’è chi lo compra confezionato in vasetto dalle grandi marche di distribuzione, chi preferisce qualcosa di artigianale e chi lo prepara con le proprie mani. Vediamo come si prepara il pesto di basilico fresco, un must dell’estate, visto che è questa la stagione in cui le piantine – se ben curate e trattate – regalano foglie grandi, belle, verdeggianti e profumate.

Il pesto di basilico, utilissimo per preparare un primo piatto veloce e rapido, è molto facile da preparare. Si può inoltre usare anche per condire torte salate e stuzzichini.

Il consiglio, per averlo fresco e buono tutto l’anno, è preparare dei vasetti o bicchierini, da riporre in congelatore e usare al bisogno.

Ci vogliono dai 5 ai 10 minuti per preparare un buon pesto di basilico fresco fatto in casa. Vediamo ingredienti e ricetta.

Ingredienti pesto di basilico

150g di basilico

40g di parmigiano grattugiato

35g di pinoli

4g di aglio

80ml di olio evo

Sale fino q.b.

Un frullatore

Preparazione

Prima di tutto prendere le foglie di basilico e lavarle per bene. In seguito vanno asciugate su un canovaccio pulito, facendo attenzione a non spezzare le foglie.

Mettere le foglie nel boccale del frullatore, aggiungere l’olio freddo (metterlo in frigorifero mezz’ora prima) per ottenere un pesto verde brillante. Aggiungere nel boccale sale, aglio e pinoli.

Frullare a intermittenza per non scaldare troppo il pesto. Infine aggiungere il parmigiano grattugiato e continuare a frullare a intermittenza.

Il pesto di basilico è pronto e si può usare subito per condire pasta o torte salate, oppure si può congelare.