Centri autorizzati per la revisione auto in Abruzzo in (leggerissimo) calo

In Italia nel 2021 i centri autorizzati per effettuare le revisioni auto erano 9.164. Il dato rispetto all’anno precedente (9.143 centri) mostra una lieve crescita su quasi tutto il territorio nazionale. L’Abruzzo, però, viaggia in controtendenza.

La flessione registrata nella nostra regione è del -1,1%. Il numero dei centri resta stabile sia nella provincia di Pescara che di Teramo, mentre diminuisce a Chieti e L’Aquila.

Mentre nel territorio teatino si contano 88 centri di revisione auto nel 2021, contro gli 89 dell’anno precedente, a L’Aquila ce ne sono 65 contro i 67 del 2020.